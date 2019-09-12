شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تستعرض مبادرات التحول والاستعداد لرحلة "SV2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، اللقاء الثامن لبرنامج التحول الذى يجرى تنفيذه فى المؤسسة ومجموعة شركاتها بحضور مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات جميع القطاعات فى المؤسسة ومجموعة شركاتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه من مبادرات ضمن البرنامج الذى أُطلق منتصف عام 2015م، إلى جانب مناقشة أبرز المشاريع الجديدة وتحديد أولويات وأهداف المرحلة المقبلة.



ونوه المهندس الجاسر فى كلمته الافتتاحية بما تم إنجازه من مبادرات ضمن برنامج التحول خلال السنوات القليلة الماضية فى مجال تحديث وتنمية الأسطول والاستثمار فى العنصر البشري, ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات والمنتجات والأنظمة والإجراءات، مرجعاً ذلك بعد توفيق الله إلى جهود منسوبى المؤسسة ومجموعة شركاتها الذين بذلوا جهودا مخلصة ومتفانية لإنجاز هذه المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول، وحثهم على مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والأداء المتميز لإنجاز المزيد من الأهداف فى هذه المرحلة التى يشهد فيها الوطن تنفيذ مشاريع استراتيجية وبرامج تنموية شاملة ومستدامة تفرض مواكبتها بتوفير أفضل خدمات النقل الجوي.

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واستعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية المبادرات والأهداف التى تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالى فى مختلف المجالات، كما تم استعراض أهداف المرحلة المقبلة، ثم عُقدت ورشة العمل الرئيسية عبر عدة فرق عمل تجمع ممثلين من الشركات والقطاعات المختلفة لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات المقترحة لعام 2020 وبلورتها فى مبادرات لإنجازها.



وشهد اللقاء كذلك استعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج التحول, التى تبدأ بنهاية المرحلة الأولى فى 2020 وحتى 2025, حيث ستستكمل برامج التطوير فى مختلف قطاعات المؤسسة وشركاتها بما يواكب برامج التنمية الشاملة التى يشهدها الوطن فى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله -، ويسهم فى تحقيق أهدافها.



واختتم اللقاء بجلسة موسعة ضمت جميع فرق العمل والقيادات التنفيذية لتداول الأهداف المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة واستعراض الخطط اللازمة لإنجازها ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة وتحديد الأولويات والمبادرات التى سيتم إنجازها قريباً.