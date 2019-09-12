شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء أجهزة الحماية المدنية العربية يوصون باتفاقية للتعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المشاركون فى المؤتمر العربى السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية "الدفاع المدنى"، بإعداد مشروع لاتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية فى الدول العربية.

جاء ذلك فى ختام المؤتمر العربى السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، بمدينة مراكش المغربية، اليوم الخميس.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فى بيان له اليوم، نقله المكتب العربى للإعلام الأمنى بالقاهرة، أن ختام المؤتمر شهد مجموعة من التوصيات الهامة التى من شأنها تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الحماية المدنية والإنقاذ.

كان المشاركون فى المؤتمر قد استعرضوا عدة مواضيع من بينها التصور الخاص بدور أجهزة الحماية المدنية "الدفاع المدنى"، فى تنفيذ إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، ومساهمة شركات التأمين فى مصادر تمويل أجهزة الحماية المدنية ودورها فى تحمل تكاليف تدخلها، وكذا التطورات والمستجدات فى أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية العربية، وأوصى بتعميم وثائقها على الدول الأعضاء للاستفادة مما ورد فيها.

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كما أوصى المشاركون فى المؤتمر، الأمانة العامة القيام بالتنسيق اللازم مع مشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية، من أجل عقد ورشة عمل مشتركة حول دور أجهزة الحماية المدنية فى التعامل مع آثار وتبعات الأعمال الإرهابية، ودعاها إلى تعميم كل التجارب التى عرضت خلال المؤتمر فى هذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

كما تم مناقشة خلال المؤتمر مرئيات الدول الأعضاء بشأن المستجدات فى أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وأوصى بتعميم أوراق العمل المعروضة فى هذا المجال وبأخذ العلم بالتنسيق الجارى بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لعقد اجتماع مشترك بين أجهزة الحماية المدنية وممثلين عن الوزارات المعنية بشؤون البيئة فى الدول العربية خلال عام 2020.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر فى اعتمادها.