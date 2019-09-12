بارزاني: الاستثمارات الأجنبية من أولويات "كردستان" والعراق

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أكد رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الخميس، على أن استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من الأولويات الضرورية للعراق والإقليم.

جاء ذلك، خلال اجتماع بارزاني مع وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي، في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأول.

واعتبر بارزاني أن "تشجيع وتمهيد السبل وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كردستان، من الأولويات الضرورية."

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وأشار إلى أن "نمو وتقدم الاقتصاد في العراق وإقليم كردستان والمستقبل الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية".

كما بحث بارزاني والدليمي بحسب البيان الخطوات والاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان في العراق المقرر العام المقبل، وأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والأطراف الدولية في هذه العملية.

وتطرق رئيس إقليم كردستان ووزير التخطيط العراقي إلى إعداد مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنة القادمة 2020، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب، خاصة محافظة نينوى (شمال) والخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا الاتجاه، بحسب المصدر ذاته.

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