الأمينة العامة لحزب الأمة السوداني تتقدم باستقالتها من الحزب

الخرطوم / الخليج 365



أعلنت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي السوداني، سارة نقد الله، الخميس، عن تقديمها استقالتها من الحزب، بعد تعرضها لمتاعب صحية.

جاء ذلك في بيان لها، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقالت "نقد الله" (إحدى قيادات قوى الحرية والتغيير)، "شعرت بمتاعب صحية لا تمكنني من مواصلة العطاء بنفس المستوى المعهود؛ لذلك قدمت استقالتي لرئيس الحزب الصادق المهدي".

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وتابعت في بيانها: "رئيس الحزب (الصادق المهدي) قرر أن تكون الاستقالة أمام الهيئة المركزية التي انتخبتني، لأقدم تقريرا وافيا عن مهمتي أثناء فترة المسؤولية عن الأمانة العامة، ولتتمكن من انتخاب من يخلفني بصورة ديمقراطية ومؤسسية".

وأوضحت أنها وافقت على هذا الإجـراء.

وحزب الأمة القومي، من الأحزاب الرئيسية في قوى إعلان الحرية والتغيير، وتكوّن كأول حزب جماهيري سوداني في فبراير/شباط 1945، تحت زعامة عبد الرحمن المهدي.

وعبد الله خليل، أول أمين عام منتخب للحزب، ولم يكن له رئيس حتى تم انتخاب الصديق المهدي، رئيسا في 1950، بينما انتخبت سارة نقد الله، أمينا عاما للحزب في 3 مايو/أيار 2014، كأول إمرأة تصل لهذا الموقع التنظيمي.

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