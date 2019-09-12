سوريا.. مقتل طفل في غارة للنظام السوري على محافظة إدلب

إدلب/ براق قراجا أوغلو، أشرف موسى/ الخليج 365

قتل طفل، الخميس، في غارات نفذتها مقاتلات النظام السوري، على مناطق مدنية بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد 13 يوما من وقف إطلاق النار.

وقال مركز رصد الطيران، التابع للمعارضة السورية، إن سلاح الجو السوري، استأنف قصف المناطق المأهولة بالمدنيين في إدلب، بعد توقف دام 13 يوما.

Advertisements

وأوضح المركز، في بيان، أن مقاتلات النظام قصفت عدة قرى تابعة لمدينة معرة النعمان، مثل بينين، وكفر لاتة، وسرجة، ومعرزيتا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من مسؤولي الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن الغارات أسفرت عن مقتل طفل واحد في قرية سرجة.

ومنذ توقيع تركيا وروسيا اتفاقية مناطق خفض التصعيد في إدلب، في 17 سبتمبر/أيلول 2018، أودت هجمات النظام والروس على تلك المناطق بحياة ألف و282 شخصا، بينهم 219 إمرأة و341 طفلا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.