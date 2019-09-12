أنقرة تعلن تعيين سفراء تركيا في عدد من البلدان العربية

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، تعيين سفراء لبلاده في عدد من الدول العربية والعالمية.

وبحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، فإن تشاووش أوغلو أبلغ السفراء الجدد هاتفيا، بمناصبهم الجديدة والبلدان التي تم تعيينهم فيها.

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ووفقا لذلك، فقد تم تعيين محمد متين أكر سفيرا لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي.

كما تم تعيين اسماعيل أراماز سفيرا لأنقرة لدى العاصمة الأردنية عمّان.

وعُيّنت ماهينور أوزدمير غوكتاش سفيرة لتركيا لدى الجزائر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.