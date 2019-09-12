بريطانيا منشغلة ببريكست وغافلة عن استعار الانتحار بين شاباتها

الخليج - أ ف ب

مع تصدر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات السياسية الحالية عناوين الأخبار، لم تحز قدراً من الاهتمام الأرقام الجديدة التي تظهر ارتفاع معدلات الانتحار مجدداً بعدما كانت تتراجع طوال خمس سنوات.

ترسم الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الوطني الأسبوع الماضي صورة تبعث على القلق. وتمثل كل حياة أُهدرت مأساةً لها عواقب مدمرة.

من بين هذه النتائج كانت الزيادة الصادمة في معدلات الانتحار بين الفتيات والشابات، التي ارتفعت نسبة 83 في المئة في ست سنوات، ووصلت الآن إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

علينا اليوم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الانتحار، أن نولي هذا الأمر الاهتمام العاجل والمُلح. ليس الانتحار فعلاً حتمياً، ولا غنى عن جبه السياسيين وموفري الخدمات وقع التباين الجندري وما تمر به الفتيات والشابات من تجارب.

في العام الماضي، أقدمت 188 شابة وفتاة ممن هن تحت سن الـ 25 على الانتحار في المملكة المتحدة. ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاث وفيات أسبوعياً بالمتوسط. وارتفع العدد الإجمالي 29 حالة عما كان عليه في العام السابق، و82 حالة منذ عام 2012. وهذا أمر غير مقبول.

والرجال أكثر عرضة للانتحار بثلاث مرات من النساء، وهو رقم مقلق يجب ألا نتغافل عنه. لكن من الواجب علينا أيضاً أن نضمن ألا يُنسى أمر الشابات والفتيات.