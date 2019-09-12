صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة مطاردة أحد الأشخاص، بعد قيامه بسرقة مركبة تابعة للجيش في الكويت. وفي ذات السياق، نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأنه تم سرقة سيارة عسكرية تابع للجيش الكويتي من قبل مواطن عشريني، وقد تمكنت وزارة الداخلية من القاء القبض عليه، حيث جاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة. وذكرت رئاسة اركان الأركان العامة للجيش الكويتي حسب ما نشر موقع الكويتية أنه: ضبط مواطن عشريني سرق سيارة عسكرية تابع للجيش وجاري التحقيق معه من قبل الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لمعرفة الدوافع وراء السرقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مطاردة شاب كويتي سرق سيارة للجيش واصطدم بعدد من المركبات أثناء محاولته الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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