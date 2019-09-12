كأس محمد السادس للأندية : الإسماعيلي المصري يستضيف الأهلي الليبي في ذهاب دور الـ 32

الخليج - واس تستكمل مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، باللقاء المرتقب الذي يجمع فريقي الإسماعيلي المصري وضيفه أهلي بني غازي الليبي، مساء غدٍ على ملعب الإسماعيلية في مصر.

ويسعى الفريق المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الليبي، قبل اللقاء المرتقب بينهما إياباً، بينما يتطلع الفريق الليبي هو الآخر إلى الخروج بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة لتسهيل مهمته في مواجهة العودة على ملعبه ووسط جماهيره ، بحثاً عن التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وستقام مباراة العودة في ضيافة فريق الأهلي الليبي في الـ 27 من سبتمبر الحالي، لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.

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