النصر يلتقي الشباب غداً في قمة لقاءات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. والاتحاد في ضيافة ضمك

الخليج - واس

تستأنف غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد توقفها لمشاركة المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وآسيا بإقامة لقاءات الجولة الثالثة التي تشهد لقاء قمة يجمع النصر “حامل اللقب” مع الشباب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

ويتطلع كلا الفريقين إلى حسم “دربي” العاصمة في صالحه خصوصاً النصر الذي يتقاسم الصدارة مع جاره الآخر الهلال بفوزين على ضمك والفتح ( 2 ـ0 ) , ( 1 ـ 0 ) ورصيد 6 نقاط، ويسعى إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ورفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة السد القطري الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا علماً أنه فاز ذهاباً (2 – 1 ).

وتشهد صفوف النصر عودة هدافه “المغربي” عبد الرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد بعد تعافيهم من الإصابة، في الوقت الذي مازالت مشاركة لاعبه النيجيري احمد موسى غير مؤكدة بسبب الإصابة.

بدوره يسعى الشباب إلى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي في الجولة الثانية بعدما استهل موسمه بفوز ثمين خارج ملعبه على حساب الفتح 2 – 1 , إذ سيستعيد خدمات مدافعه الجزائري جمال بلعمري بعد تعافيه من الإصابة، كما ستشهد صفوفه الظهور الأول للاعبه السنغالي الفريد ندياي الذي تم التعاقد معه مؤخراً قادماً من فياريال الإسباني.

ويحل الاتحاد ضيفاً على ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها, ساعياً لتحقيق فوزه الثاني في ثاني مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد الأول على الرائد 3 – 1، فيما تأجلت مباراته أمام التعاون في الجولة الماضية لمشاركته في البطولة العربية، فيما مني ضمك بخسارتين أمام النصر صفر- 2 والعدالة صفر- 4.

وتبدو حظوظ الاتحاد وافرة للعودة بالعلامة الكاملة والتفرغ لموقعة الكلاسيكو أمام الهلال الثلاثاء المقبل في الرياض في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تعادلهما ذهاباً بدون أهداف.

ويبحث الهلال عن فوزه الثالث عندما يستقبل الفيحاء السبت، لتأكيد مستوياته الكبيرة التي بدأ بها موسمه تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، خصوصا في ظل اكتمال صفوفه التي تزخر بالكثير من اللاعبين المميزين.

وفضل لوشيسكو عدم منح لاعبي فريقه الدوليين أي راحة عقب نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي، الذي استهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتعادل أمام مضيفه اليمني 2-2.

ويبحث التعاون عن فوزه الأول عندما يستقبل العدالة الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا عقب سقوطه في فخ التعادل في المرحلة الأولى أمام العدالة وذلك عندما يستضيف السبت الوحدة الذي خسر مرتين .

ويلعب السبت أيضا أبها مع الرائد، على أن تختتم المرحلة الأحد المقبل بلقاءي الحزم مع الاتفاق، والفيصلي مع الفتح.