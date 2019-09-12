صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مبارك الهذلي: تم تفعيل مبادرة (صحتي في مدرستي) وذلك في يوم الخميس الموافق ١٣-١-١٤٤١ هـ وافتتح الفعالية مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بمخططات الشرائع 7 الاستاذ/ طلال مفلح العتيبي وشملت الفعالية عدة اركان منها ركن ( المقاصف المدرسية – النظافة الشخصية – صحة الاسنان – الفحص الاستكشافي – والتغذية الصحية – والحقيبه المدرسية وتم اعطاء محاضره لطلاب المدارس من الحضور وتوزيع الهدايا وعمل فحص لهم بعيادة الاسنان وتوزيع الوجبات الصحيه لتعزيز مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تفعيل مبادرة “صحتي في مدرستي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.