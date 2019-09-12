شاهد.. كيم كاردتشيان تربح 2 مليون دولار من إعلان للملابس الداخلية 

Advertisements Advertisements الخميس 12 سبتمبر 2019 كيم كارداشيان كتب متابعات_الخليج 365 تمكنت "كيم كارداشيان" بطلة تلفزيون الواقع الأمريكية، من تحصيل ربح 2 مليون دولار خلال 5 دقائق، وذلك بعد مشاركتها في إعلان خاص بملابس داخلية خاصة بالتحيف من انتاج العلامة التجارية "سكيمس"، وكشفت تقارير أمريكية عن تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتج لإقبال كبير على الشراء مما أدي إلى توقف الخدمة، وهو الأمر الذي دفع القائمين على تسليم الطلبات بأسرع ما يمكن للعملاء وتصنيع قطع جديدة من المنتج بعد أن تم بيع جمبيع القطع المتاحة.

Advertisements وبحسب مانشر فقط سجلت المبيعات رقما قياسيا حيث وصلت الأرباح الى 4 ملايين دولار حصلت كاردشيان على نصفها خلال دقائق. في أغسطس/ آب، قدمت كيم كارداشيان - ويست اسما جديدا لماركة ملابسها الداخلية، التي كان عليها تغييرها بسبب موجة غضب من اليابانيين. لتعلن لاحقا على حسابها الخاص بموقع "إنستغرام" عن اسم منتجها الجديد. Advertisements Advertisements

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