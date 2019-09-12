شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام لقوة دفاع البحرين يتفقد عددا من أسلحة ووحدات الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019م، عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، واستمع إلى إيجاز عن مراحل التطوير والتقدم ومدى التأهب القتالى والاستعداد الإدارى والتطور الفنى التى تشهدها تلك الأسلحة والوحدات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وأوضح بأن رجال قوة دفاع البحرين تقع على عاتقهم أعباء وطنية جسيمة، مؤكدا أن تضحياتهم دائما عظيمة ومتواصلة فهؤلاء الرجال عاهدوا الله تعالى على بذل أرواحهم رخيصة دفاعا عن أمن هذا الوطن الغالى وسلامة أراضيه، وتنفيذ المهام الوطنية المقدسة بكل إخلاص وتفاني.

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ودعا الجميع إلى بذل كل ما فى وسعهم من جهد وعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز، تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد القائد الأعلى.

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بما يقوم به رجال قوة دفاع البحرين من جهود جليلة من أجل حماية مملكتنا الغالية والذود عنها برا وجوا وبحرا، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها التنموية فى مختلف الظروف الزمانية والمكانية.