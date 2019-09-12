شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تحتفل بختام أعمال موسم العمرة والحج لعام 1440هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى اليوم, احتفالًا بمناسبة ختام أعمال عام 1440هـ , بحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, وأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام, وممثلى الجهات الأمنية والحكومية المشاركة, وأصحاب الفضيلة وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين, ومديرى الإدارات العامة, وذلك بمكتبة الحرم المكى الشريف.

وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك عرضٌ مرئى حول إنجازات الرئاسة خلال العام الماضى.

بعد ذلك ألقى الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنًا الجهود التى تضافرت وأسهمت فى إنجاح موسم الحج, والتى جعلت العناية بالحجاج وتلبية احتياجاتهم هدفًا أساسيًا لها, وعملت على تهيئة المسجد الحرام ومرافقه وتشغيل جميع الخدمات فيه، والاهتمام بالتقنية والترجمة والتوجيه والإرشاد والتوعية لعموم الحجاج والمعتمرين والزائرين بمختلف لغاتهم, إضافة إلى العناية بالأقسام النسائية وتهيئة جميع الإمكانات والمصليات للزائرات.

وأشاد بجميع الجهود المبذولة فى تنفيذ وإنجاح حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" فى موسمها السابع, التى اشتملت على عدة فعاليات من محاضرات ولقاءات وزيارات وتوزيع الهدايا والكتب على ضيوف الرحمن.

وأعرب الدكتور السديس عن شكره وتقديره عرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على ما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية.

كما شكر وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه الرئاسة من دعم واهتمام ورعاية, مشيدًا بالتعاون البنّاء بين الجهات المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن.

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من جهة أخرى قدم السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين على أمره باستكمال مشاريع التوسعة السعودية الثالثة كافة مع بداية العام الهجرى الجديد وهو ما يؤكد حرصه بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن, سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها فى موازين حسناته.

ونوه بالهيكل التنظيمى الجديد للرئاسة الذى استحدث عددًا من الوكالات والوكالات المساعدة وأكثر من ٦٠ إدارة عامة هدفها مواكبة التطور فى الحرمين الشريفين والسير بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاهتمام بالتقانة والتحول الإلكترونى والتطبيقات الذكية وتمكين المرأة تمكينًا شرعيًا وفق الضوابط الإسلامية, مؤكداً أن الرئاسة تسعى لأن تكون رائدةً فى المجالات كافة.

وأشادبالتميز الإعلامى خلال الموسم, مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليحصل لولا تظافر جميع الجهود.

وشكر الشيخ السديس منسوبى الرئاسة الذين عملوا بروح الفريق الواحد وتميزوا فى تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل تفانٍ وإخلاص, ورجال الأمن البواسل على حمايتهم لضيوف الرحمن بعد الله عزوجل وللمشاركين من الجهات الحكومية والأهلية.

بعد ذلك ألقى نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد الجهنى كلمة نيابة عن الجهات المشاركة قدم فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولى عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية على دعمه الدائم للقطاعات الأمنية, كما شكر الشيخ السديس والرئاسة العامة على وفائهما وتكريمهما, مشيدًا بالتعاون البناء بين الجهات المشاركة فى المسجد الحرام.

وفى الختام كرّم الرئيس العام الجهات الحكومية والإعلامية والخاصة.