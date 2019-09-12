شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الإماراتى يطالب بعدم نشر مقاطع فيديو للمجنى عليهم والمتهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار حمد سيف الشامسى، النائب العام لدولة الإمارات، أهاب فيه بالجميع بعدم نشر مقاطع فيديو للمجنى عليهم والمتهمين دون إذن قانونى.

وجاء نص البيان، الذى نشرته النيابة العامة فى الإمارات، عبر حسابها الرسمى على انستجرام:

"بناء على ما تم رصده فى الأونة الأخيرة فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط جرائم، تظهر بعضها أشخاص المجنى عليهم والمتهمين، الأمر الذى يتعارض مع النظام الدستورى والقانونى فى الدولة، ويشكل جرائم متعددة فى حق مصوريها وناشريها".

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وأضاف البيان: "ولما كانت مقاطع الفيديو والصور التى تم رصدها تتضمن ما يسئ إلى الأشخاص الذين يظهرون فيها، ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم، قبل أن تثبت إدانتهم، وما قد يضر بالمصالح العليا للدولة ويمس النظام العام فيها، ويحتمل تأثيرها على مجريات التحقيق فى تلك الجرائم".

واختتم البيان: "لذا يهيب النائب العام بكل من يطلع على مثل تلك المواد أو يصورها بحكم عمله، أو للإبلاغ عن جريمة، عدم نشرها أو تداولها بأى وسيلة إلا بإذن قانونى، إعمالاً لموجبات تحقيق الصالح العام، وتوخياً لعدم مساءلته قانوناً".