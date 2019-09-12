شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبي يستقبل المصارع العالمى حبيب نور محمدوف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، المصارع العالمي حبيب نور محمدوف، في مجمع ند الشبا الرياضي بدبى، وفقاً لما نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وبحسب صحيفة الامارات اليوم، نشر الشيخ حمدان بن محمد صوراً أثناء استقباله للبطل العالمي، الداغستاني حبيب محمدوف، وذلك بعد تتويجه السبت الماضي بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" بفوزه على المصارع الأميركي داستن بورييه وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي.

ويعد حبيب نور محمدوف، البالغ من العمر 30 عاماً، أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، كما أنه فاز في جميع النزالات التي خاضها، محتفظا باللقب العالمي أمام كل من تحداه.

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