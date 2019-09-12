شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكافحة الفساد التونسية تنشئ غرفة عمليات لرصد المخالفات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية إنشاء غرفة عمليات ستظل بحالة انعقاد مستمر على مدار يومى 14 و15 سبتمبر الجارى لتجميع نتائج رصد المخالفات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس فتح الخط الساخن للهيئة بصفة استثنائية يوم السبت المقبل، والذى يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي، لتلقى مكالمات المواطنين الراغبين فى الإبلاغ عن وقوع تجاوزات ومخالفات انتخابية.
ومن المقرر أن تصدر الهيئة تقريرا أوليا بشأن المخالفات الانتخابية فى 18 سبتمبر الجارى.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية فى 13 سبتمبر الجاري، بينما سيكون 14 سبتمبر يوم صمت انتخابي، على أن تجرى عملية الاقتراع فى الجولة الأولى من الانتخابات فى 15 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مكافحة الفساد التونسية تنشئ غرفة عمليات لرصد المخالفات الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.