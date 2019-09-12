شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تستعد لاتفاق سلام شامل بالبلاد خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الفكى سليمان ، المتحدث الرسمى باسم المجلس السيادى فى السودان، اليوم الخميس، استعداد الحكومة السودانية للوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد خلال شهرين.

وقال سليمان ، فى تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة "سودان تربيون"، عقب عودة الوفد من جوبا، أن إعلان المبادئ الموقع في جوبا مع مكونات الثورية، والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، شمل حزمة من المسائل لتهيئة أجواء التفاوض، أبرزها، وقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، وفتح الممرات للإغاثة، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسيا من دخول البلاد ، مضيفا أنه تم الاتفاق على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعي، إلى حين اكتمال عملية السلام، موضحًا أن الأطراف أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون شهرين من بدء الحوار، قائلًا:"الأجواء التي سادت مفاوضات جوبا كانت إيجابية".

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ووقعت الحكومة السودانية، الأربعاء، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل.

واتفقت الأطراف بحكومة الجنوب على عرض وثيقة الاتفاق على مجلس السلم والأمن الإفريقى ليصدر بموجبه تفويضًا جديدًا بشأن مفاوضات السلام السودانية، كما تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي السعي لاعتماد التفويض في المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن.