شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين التحالف الإسلامى واليابان بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدى، ومسؤولو التحالف، مع الملحق العسكرى اليابانى فى الرياض العقيد البحرى شينجو فوناكى، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن المغيدى سلط الضوء على أهمية الدور الذى تقوم به اليابان، مؤكدًا أهمية توطيد العلاقة وتضافر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين فى محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

كما ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيال ذلك، واستعراض الجهود التى يبذلها التحالف فى سبيل محاربة التطرف العنيف والإرهاب.