شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل مدرسة بشر بن الوليد يعفو عن الطالب المتسبب فى وفاة ابنه خنقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عفا خويتم الحارثي، والد الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين الماضي، عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز.

وذكرت قناة العربية نت ، أن إعلان العفو جاء بعد أن ووري الطالب معتز الثرى في مقبرة النسيم بالرياض، الثلاثاء، معتبراً أن وفاة ابنه لم تكن عمداً من زميله، قال: "توجهت إلى مقر الشرطة لأسجل طلبي في العفو عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابني بأسرع وقت ممكن ليكون عند والدته ومدرسته، وعفوي هو لوجه الله".

وقدّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي، ووفد من منسوبي التعليم، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي، ونقل الوهيبي لذوي الفقيد تعازي أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم.

وكانت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قد فُجعت صباح الاثنين الماضي بوفاة أحد طلابها مخنوقاً بعد شجار مع زميله، ولم تفلح محاولات إسعافه.

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وعلى خلفية الحادثة تم إيقاف طالب، في حين فتحت تحقيقات مع طلبة الفصل، وبحسب علي الغامدي، المتحدث الرسمي لإدارة التعليم، فإن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الابتدائي.

وذكر الوالد أن ابنه متفوق "وشهاداته تثبت أخلاقه وحسن سلوكه وتميزه في التعليم، فهو ذكي ومبدع في نظم الشعر، وطموح ويحب الرياضة ومميز في مختلف المجالات، ويبدو أن وقت الفسحة حدث شجار وعراك بين الطلاب، وكان يدافع عن نفسه، ويركض مع مجموعة من الطلاب، وسقط عليه طالب آخر، وقام أحدهم بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة على الرغم من أن ابني لم يكن يعاني من أي مرض".

وسرد والد الطالب معتز، أحداث آخر اللحظات التي جمعته بابنه، حين رغب عدم الذهاب للمدرسة في اليوم نفسه ورغبته في النوم، ليؤكد على والدته الانضباط في الدراسة، ولم يكن يعلم بأن هذا اليوم هو نهاية حياة ابنه.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من المدرسة بحدوث عراك بين الطلاب، نتج عنه وفاة أحدهم. وفشلت محاولات إسعاف الطالب من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة بالطريق.