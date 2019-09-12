النيابة الفلسطينية تحسم قضية إسراء غريب.. وسر الوفاة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media الفتاة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب

وأوضح النائب العام، أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي أنه تم توجيه تهمة القتل لـ3 أشخاص في القضية، مضيفا أن سبب وفاة إسراء غريب هو "قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الشابة".

وأوضح النائب العام أنه "وفق تحقيقاتنا لم يكن القتل على خلفية الشرف"، واعتبرت النيابة أن الفتاة إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأكد الخطيب أنه "لا علاقة لاستقالة الأطباء بقضية إسراء غريب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة ملف القضية للمحكمة وفقا للقانون.

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وفارقت إسراء غريب، الحياة في أغسطس الماضي، فيما قالت جماعات حقوقية إنها "جريمة شرف"، وفتحت السلطات تحقيقا في وفاة غريب، التي كانت تعمل في أحد صالونات التجميل في بيت لحم، حيث كانت تعيش.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وفي المقابل، نفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان إنها كانت تعاني "حالة نفسية" وتوفيت بعد تعرضها لجلطة بعد أن سقطت بفناء المنزل.

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