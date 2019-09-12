التحقيقات تكشف "هول" ما عانته إسراء قبل قتلها!

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كشفت النيابة العامة في رام الله اليوم خلاصة التحقيق الكاملة بشأن وفاة الشابة إسراء غريب، وحسمت الجدل بشأن السبب في هذه النتيجة المأساوية.

وأفيد في هذا السياق بأن التحقيقات والأدلة أثبتت عدم صحة الرواية القائلة إن الضحية سقطت من شرفة المنزل، بل قتلت بفعل تعرضها لضرب مفرط.

وأعلن النائب العام أكرم الخطيب أن تهمة القتل في قضية إسراء غريب وجهت إلى ثلاثة أشخاص، لافتا إلى أن سبب "وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها الشابة".

وتوصلت النيابة العامة إلى أن الفتاة إسراء غريب تعرضت للضرب حتى الموت، ووجهت تهمة القتل غير العمد لعائلتها، في حين صرح النائب العام بأن التحقيقات أثبتت أن القتل لم يكن على خلفية الشرف.

وتوصلت التحقيقات بشان وفاة إسراء غريب إلى حزمة من النتائج منها:

إدخال إسراء إلى المستشفى في المرة الأولى كان بسبب تعرضها للعنف. شاهد أيضا| وفاة إسراء غريب.. تحقيق فلسطيني وسط غضب الشارع انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الأردن.. استمرار إضراب المعلمين وسط رفض الحكومة لمطالبهم يستمر إضراب المعلمين في الأردن، في وقت تتزايد المطالب بضرورة إنهاء التحرك والعودة للدراسة حفاظا على مصلحة الطلاب. من جانبها، رفضت الحكومة الأردنية الاستجابة لمطالب نقابة المعلمين بمنحهم علاوة بقيمة 5 بالمئة. سكاي نيوز عربية

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المصدر: معا