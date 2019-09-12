دبي - بواسطة محمد فارس آيسر تُحدث سلسلة سويفت المحمولة وأجهزة أسباير سي المكتبية © Tech World قدمت بواسطة

طرحت شركة آيسر نسخًا جديدة من سلسلة الأجهزة المحمولة “سويفت” وسلسلة الأجهزة المكتبية “أسباير” مع أحدث معالجات إنتل الجيل العاشر.

أعلنت شركة آيسر عن تحديث أجهزة الحاسب المحمول الأنيقة والخفيفة “سويفت 5″ و”سويفت 3” بإضافة أحدث معالجات إنتل Core الجيل العاشر والذي يحتوي بدوره على وحدة معالجة الرسومات Iris Plus، فيما يمكن الحصول على نسخة أقوى من خلال خيار إضافة معالج الرسومات NVIDIA® GeForce® MX250 من نفيديا.

وصرح كريس واكر، نائب رئيس الشركة والمدير العام لمنصات إدارة الأجهزة النقالة المخصصة للعملاء في مجموعة حوسبة العملاء في إنتل، بهذا الخصوص بالقول: “تعيد معالجات إنتل كور تشكيل إمكانيات أي حاسوب محمول حديث بتزويده بنطاق عريض من تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، مع تصميم جديد تماماً للمعالج الرسومي Iris Plus ، مما يحقق قفزة في أداء الجهاز، بالإضافة إلى أقصى قدرة على الاتصال المتكامل بالإنترنت بفضل شبكة “واي فاي 6 ” وتقنية ثاندربولت 3″. وأضاف: “لقد كانت تجربة التعاون بين إنتل وآيسر ناجحة وأثمرت عن أداء وقدرات مميزة في أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة ذات التصميم الأنيق، “سويفت”.

آيسر سويفت 5

يُعد جهاز آيسر سويفت 5 أخف جهاز حاسوب محمول في العالم قياس 14 بوصة، بحسب وصف الشركة التايوانية.

وتقول الشركة: “تميز جهاز “سويفت 5″ بأنه الأخف في فئته منذ إطلاقه، وذلك بفضل الهيكل المصنوع من مزيج متوازنٍ من خلائط الليثيوم والمغنيسيوم الخفيفة ومزيج المغنيسيوم والألمنيوم الخفيف. ويزن الجيل الأحدث من هذا الجهاز 990 غرام مع بطاقة رسومات اختيارية NVIDIA® GeForce MX250 منفصلة، وربما يزن أقل من ذلك مع معالج رسوميات Intel Iris Pro المتكامل المُطور حديثاً فقط، فيما يبلغ سمكه 14٫95 ملم فقط. وتتمبز الشاشة بحوافها ثلاثية الجوانب مع نسبة عالية للشاشة إلى الهيكل تبلغ 86٫4%.”

ويحمل الجهاز معالج إنتل Core i7-1065G7 الجيل العاشر، ووحدة تخزين SSD بفتحات توسعة PCIe Gen 3×4 بسعة تخزين تصل 512 جيجابايت.

ويتميز الجهاز بأنه يحمل شاشة بتقنية اللمس بقياس 14 بوصة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS والتي تتمتع بوضوح عالي.

كما يحتوي على منفذ توصيل “USB-C 3.1” بتقنية Thunderbolt 3، كما يدعم خاصية الحماية عبر بصمة الأصبع Windows Hello.

وتقول الشركة أن بطارية سويفت 5 تستطيع الصمود حتى 12 ساعة، ويساعد شحنها لمدة 30 دقيقة على العمل 4 ساعات.

آيسر سويفت 3

يأتي جهاز سويفت 3 مع شاشة لمسية بتقنية IPS بقياس 14 بوصة. ويتوفر باللونين الرمادي والوردي، ويزن 1٫19 كيلوغرام.

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وتصف آيسر الجهاز بالقول: “رغم هيكله الرفيع الذي يبلغ 15٫95 ملليمتر، يمتاز “سويفت 3″ بقوة فائقة بفضل تزويده بأحدث معالجات إنتل كور حتى i7-1065G7 من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Intel Iris Plus، وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX250 منفصلة كتجهيز اختياري. مما يعزز سرعة جميع مكونات الجهاز.”

ويضيف سويفت 3 وحدة تخزين نوع SSD PCIe Gen 3×4 وسعة تخزينية تصل 512 جيجابايت وذاكرة رام سعة 16 جيجابايت.

كما يجلب معه منافذ Thunderbolt 3 وتقنية شبكة Wi-Fi 6 مزدوجة النطاق، لتعزيز سلاسة أداء شبكة الاتصالات اللاسلكية.

وتقول الشركة أن عمر البطارية يصل 12 ساعة ونصف،وتدعم الشحن السريع ما يتيح العمل لساعات بشحنها لأقل من 30 دقيقة.

سلسلة أسباير سي

يتميز جهاز الحاسوب المكتبي “أسباير سي” من آيسر والمتعدد الوظائف بسماكته الرفيعة إلى أبعد حد وصغر حجمه.

وتتحدث آيسر عنه، بالقول: “بمظهر جذاب ومزايا عملية وفيرة تلائم استخدامات الطلاب وجميع أفراد الأسرة. يتوفر الجهاز بشاشات فائقة الدقة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS مع إمكانية الاختيار من بين قياسات 27 بوصة، و24 بوصة، و22 بوصة، وتعمل السلسلة بالكامل بمعالجات إنتل كور من الجيل العاشر، وبطاقة رسومات NVIDIA MX130 اختيارية منفصلة. ويلبي “أسباير سي” الإحتياجات الكثيرة لمستخدميه المتعددين عبر مساحته التخزينية الضخمة بفضل قرص صلب SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ومحرك أقراص صلبة قياس 2٫5 بوصة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة DDR4- 2666 سعة 32 جيجابايت.”

يقدم جهاز “أسباير سي” ميزة للحفاظ على خصوصية المستخدم من خلال خاصية إغلاق غالق الكاميرا في حالة عدم استخدامها.

ويحوي منفذ HDMI الخارجي خيار إضافة شاشة ثانية. كما يتضمن أربعة منافذ USB 3.1 من الجيل الأول لتوصيل الأجهزة الملحقة.

كما تم تزويد الجهاز بحلول Vision Care من آيسر لحماية أعين المستخدمين صغار وكبار السن، والتي تتضمن مجموعة من التقنيات مثل الحد من انبعاث الضوء الأزرق، التي تقلل تعرض العين للضوء الأزرق، وتقنية عدم الاهتزاز التي تحد من اهتزاز الشاشة لمزيد من الراحة للعين.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر جهاز “سويفت 5” من آيسر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بداية من سبتمبر، بسعر يبدأ من 599 يورو

سيتوفر جهاز “سويفت 3” من آيسر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بداية من سبتمبر، بسعر يبدأ من 899 يورو

ستتوفر سلسلة “سويفت سي” من آيسر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بداية من ديسمبر، بسعر يبدأ من 599 يورو

التدوينة آيسر تُحدث سلسلة سويفت المحمولة وأجهزة أسباير سي المكتبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.