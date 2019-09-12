هذا الموضوع سامسونج تطلق سماعة Galaxy Buds اللاسلكية باللون الفضي ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة سامسونج إختيار جديد في ألوان سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds التي تتوفر الآن على متجر الشركة باللون الفضي.
قدمت شركة سامسونج سماعة Galaxy Buds اللاسلكية عند إطلاقها للمرة الأولى بكلاً من ألوان الأبيض، الأسود إلى جانب اللون الأصفر، واليوم ينضم اللون الفضي كإختيار جديد لسماعة العملاق الكوري اللاسلكية.
ويتوفر الإختيار الجديد من ألوان سماعة Galaxy Buds اللاسلكية على موقع سامسونج الرسمي في السوق الهندي، حيث تستخدم سامسونج ألوان Monet لهذا الإختيار الجديد لتظهر باللون الفضي الذي يعكس ألوان أخرى، كما تتوفر السماعة بسعر 130 دولار تقريباً للمستخدمين، بينما تتوفر السماعة في السوق الصيني بسعر 140 دولار.
يذكر أن سماعة Galaxy Buds تتميز ببطارية مدمجة بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات، بينما تدعم حافظة سماعة Galaxy Buds الشحن اللاسلكي، حيث يمكن لهاتف Galaxy S10 على سبيل المثال شحن الحافظة عن طريق تقنية الشحن المعاكس.
وتأتي سماعة Galaxy Buds بمساعد Bixby الصوتي، مع بطارية بقدرة 58 mAh، وتقنية البلوتوث 5، بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 252 mAh.
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هذا الموضوع سامسونج تطلق سماعة Galaxy Buds اللاسلكية باللون الفضي ظهر على التقنية بلا حدود.
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