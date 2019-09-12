شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: تحديد موعد زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية قد تم تحديده مع الجانب السعودى.

وقال أوشاكوف ـ فى تصريح صحفى اليوم الخميس، " إن تاريخ هذه الزيارة بات معروفا لنا، ولكننا لن نفصح عنه الآن ".

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك " إن موسكو والرياض تعدان حزمة كبيرة من الوثائق لتوقيعها أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات، من ضمنها اتفاقيات تشمل عشرات المشاريع المشتركة".