شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى: تحديد موعد زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية قد تم تحديده مع الجانب السعودى.
وقال أوشاكوف ـ فى تصريح صحفى اليوم الخميس، " إن تاريخ هذه الزيارة بات معروفا لنا، ولكننا لن نفصح عنه الآن ".
ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك " إن موسكو والرياض تعدان حزمة كبيرة من الوثائق لتوقيعها أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات، من ضمنها اتفاقيات تشمل عشرات المشاريع المشتركة".
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