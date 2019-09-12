شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يعتمدون قرارا بإنشاء المجلس العربى للسكان والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، فى دورته العادية 152 والتى عقدت بالقاهرة اول امس قرارا بإنشاء المجلس العربى للسكان والتنمية واعتماد نظامه الأساسى .

وأفاد بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم الخميس ، بأن هذا القرارالهام يأتى لدعم العمل العربى المشترك فى مجال السكان ليستجيب للتحديات التى تشهدها الدول العربية من ظروف معيشية وسكانية غير مسبوقة التى تمر بها العديد من الدول العربية مما لها من اثار جسام على ديناميكيات السكان ومما يؤثر بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية اليوم بأن المجلس المنشأ حديثا سيتبع فى إطار عمله المجلس الاقتصادى والاجتماعى .

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وقالت انه يهدف الى مأسسه العمل العربى على القضايا السكانية ليتوافق مع السياق الدولى ويناظر لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وتوحيد الموقف العربى حول القضايا السكانية على الصعيدين الإقليمى والدولى فضلا عن دعم الدول العربية لانشاء مجالس ولجان وطنية للسكان وكذلك مساعدتها فى وضع استراتيجيات وطنية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية.

وقالت إن المجلس يساعد على ربط البعد السكانى بالتنمية بكافة محاور وآليات التنمية المستدامة، وتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات سكانية واجتماعية واقتصادية بالتنسيق مع الدوائر والأجهزة الإحصائية فى الدول العربية بالإضافة الى تقديم الدول العربية للدول الاعضاء فى تطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بقضايا السكان وتماشيا مع المستجدات الدولية والإقليمية .

يذكر ان هذا المقترح بإنشاء المجلس قد تقدمت به المملكة الاردنية الهاشمية خلال مداولات الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان فى الدول العربية والذى عقد تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال نوفمبر2017 بعمان.