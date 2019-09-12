شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بسبب البيض التركى.. عراقيون يتظاهرون رفضا لتدخلات سفير أنقرة ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر عشرات المواطنين العراقيين، الخميس، أمام وزارة الزراعة العراقية ضد ما وصفوه بتدخل السفير التركى فى بغداد، فاتح يلدز، فى الشأن الاقتصادي العراقى.

وبحسب سكاى نيوز، رفع العراقيون شعارات طالبوا فيها بدعم المنتج المحلى العراقى بعد أن أجرى السفير التركى جولة على تجار كبار فى بغداد مطالبا إياهم بعدم الاستجابة لقرار وزارة الزراعة العراقية بوقف استيراد منتجات الدواجن التركية مقابل تسهيلات جمركية واسعة لكل تاجر لا يلتزم بقرار الوزارة.

كانت وزارة الزراعة العراقية قد أوقفت استيراد منتجات الدواجن من تركيا الشهر الماضى دعما لأصحاب الدواجن العراقيين الذين تضرروا من جراء المنتجات التركية.

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كان قرار الحكومة العراقية وقف استيراد البيض من تركيا، قد ألقى بظلاله على أنقرة، إذ كشفت تقارير حجم الأزمة التى يواجهها منتجو البيض هناك، والتى أجبرتهم على التخلص من نحو 17 مليون دجاجة.

كانت السلطات العراقية حظرت الواردات التركية من البيض فى الأول من مايو الماضى، نظرا لتأثيرها السلبى على "المنتج الوطنى".