شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة رأس الخيمة تستضيف الدورة الأولى من "جوائز ستيفى الشرق الأوسط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمةـ إلى اتفاق شراكة استراتيجية مع جوائز الأعمال الدولية السنوية – المعروفة باسم جوائز ستيفي العالمية - لاستضافة الدورة الأولى من جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" في إمارة رأس الخيمة في فبراير 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" تكرم الابتكار في أماكن العمل في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستستضيف رأس الخيمة برنامج وحفل توزيع الجوائز على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبعدها مرة كل سنتين على الأقل.. وترافَق هذا الإعلان مع دعوة برنامج جوائز "ستيفي" العالمية لبدء استقبال ترشيحات الدورة الافتتاحية.

وسلطت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الضوء على أهمية استضافة الإمارة للدورة الأولى من جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" كونها تتماشى مع سعي حكومة رأس الخيمة المستمر لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والسياحة وأساليب الحياة العصرية.

وقال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن استضافة الدورة الأولى لجوائز "ستيفي الشرق الأوسط " في رأس الخيمة تشكل إنجازاً مهماً وحدثاً استثنائياً آخر يضاف إلى سجل إنجازات الإمارة.. كما يعد استكمالاً لمسار التقدم الذي تشهده رأس الخيمة عبر جميع القطاعات تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة.

وأكد التزام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بدعم مجتمع الأعمال الإقليمي وتمكينه من تحقيق التقدم والتميز على مستوى العالم.. ومن هذا المنطلق، تعاون الغرفة مع جوائز "ستيفي العالمية" المرموقة لاستضافة برنامجهم في المنطقة.. ويمكن لهذه الجوائز أن تشكل أداة إيجابية للشركات من جميع أنحاء المنطقة لتقييم وتحسين أدائها، وتمكين مواردها البشرية، وتحفيز ثقافة التميز والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وستكون غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة راعي الحدث فيما سيضطلع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة بدور الشريك الإعلامي.

وتعتبر جوائز "ستيفي" الدولية بمثابة "الأوسكار" في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة مثل: جوائز "الأعمال الدولية"، وجوائز "الأعمال الأمريكية"، وجوائز "ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء"، وجوائز "ستيفي لسيدات الأعمال". وتعد جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" ثامن برامج جوائز "ستيفي" والأول الذي يتم إطلاقه منذ أربع سنوات.

ومن جهته قال مايكل غالاغر، رئيس ومؤسس جوائز "ستيفي": سررت كثيراً عندما تواصلَت معنا غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأبدت اهتمامها بالشراكة معنا في إطلاق برنامج جوائز جديد مخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..و سبق لنا تكريم إنجازات العديد من المسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال والمؤسسات في المنطقة عبر برامجنا الأخرى، إلا أن الوقت حان لإطلاق نسخة من برنامج جوائز "ستيفي" خاصة بالمنطقة.

و يندرج اتفاق الشراكة ضمن إطار جهود غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتوفير برنامج جوائز عالي المصداقية يحتفي بالشركات المتميزة عبر مختلف مجالات العمل، الأمر الذي يعكس استراتيجية الإمارة في تعزيز التفكير الإبداعي كوسيلة لتحقيق المزيد من التطور تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتتيح جوائز "ستيفي الشرق الأوسط" فرصة المشاركة لجميع الشركات في 17 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..وسيتم قبول الترشيحات وتقييمها باللغتين العربية والإنجليزية عبر أكثر من 100 فئة ضمن مجموعات الفئات التالية: فئات جوائز المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والتقارير السنوية والمنشورات الأخرى، والفعاليات المباشرة.. وتكرم هذه الفئات الابتكار عبر العديد من أشكال وسائل الإعلام بما في ذلك: المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والتقارير السنوية وغيرها من المنشورات المرتبطة بالعمل، والفعاليات المباشرة.

وفئات جوائز الإدارة..و تكرّم هذه الفئات الابتكار في مجال الإدارة التنفيذية بما في ذلك جائزة الإدارة المبتكرة عبر عدد من القطاعات، وفئات جوائز الشركات / المنظمات، و تكرّم هذه الفئات الابتكار على امتداد أعمال الشركات، ومنها جائزة التميز في الابتكار التي تُمنح عبر العديد من قطاعات الأعمال.

إضافة إلى فئات جوائز الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة..و تكرم هذه الفئات الابتكار في ممارسة وإدارة واستخدام التكنولوجيا في أعمال الاتصال المؤسسي، وفئات جوائز خدمة العملاء..و تكرم هذه الفئات الابتكار في إدارة خدمة العملاء، وتخطيطها، وممارستها، واستخدام التكنولوجيا فيها.

وفئات جوائز الموارد البشرية.. وتكرم هذه الفئات الابتكار في إدارة الموارد البشرية، وتخطيطها، وممارستها، واستخدام التكنولوجيا فيها.

و فئات جوائز التسويق.. وتكرم هذه الفئات الإنجازات المتميزة في تخطيط وممارسات التسويق.

و فئات جوائز المنتجات الجديدة وإدارة المنتجات..و تكرم هذه الفئات الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة ضمن 12 قطاعاً مختلفاً.

و أخيرا فئات جوائز التكنولوجيا..و تكرم هذه الفئات الابتكار في تطوير وإدارة وتخطيط وتطبيق الحلول التكنولوجية.. وتتوفر جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الترشح على موقع إلكتروني.

ويتولى عملية التحكيم أكثر من 100 خبير مختص حول العالم.. وتحظى "جوائز ستيفي" باحترام وتقدير كبيرين لما تتميز به من عملية تحكيم صارمة ونزيهة، فضلاً عن تنوع تجارب وخبرات أعضاء لجنة التحكيم، حيث يشارك أكثر من 1000 شخص محترف من حول العالم في لجان تحكيم "جوائز ستيفي" سنوياً.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بـ "جوائز ستيفي" الذهبية والفضية والبرونزية في هذه المسابقة في 8 يناير 2020، وسيتم توزيع الجوائز خلال حفل سيقام في رأس الخيمة في 8 فبراير.

وتعد كؤوس "جوائز ستيفي"، التي تصممها ذات الشركة التي تصمم جوائز الأوسكار والعديد من الجوائز الدولية الكبرى، واحدة من أهم الجوائز العالمية في قطاعات الأعمال.