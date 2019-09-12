شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم 3 سنوات على متهمين فى واقعة تسليم أموال لجماعات إرهابية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحامى العام البحرينى المستشار الدكتور أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، اليوم الخميس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على ثلاثة متهمين فى واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهما وبراءة المتهم الثالث مما اسند إليه.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الحمادى قوله، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم الأول والذى يعمل لصالح ما يسمى بسرايا "الأشتر" الإرهابية مع المتهم الثانى بتقديم الدعم المالى للعناصر الإرهابية من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية من أجل زعزعة أمن البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد الحاق أكبر ضرر بهم، مشيرا إلى أن قيام المتهم الأول بتكليف المتهم الثانى باستلام عدة مبالغ مالية ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم، كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثانى وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية.

وأضاف الحمادي، أن النيابة العامة استندت فى التدليل على ثبوت التهم فى حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مشيرا إلى أن القضية تداولت بجلسات المحكمة بحضور محامى المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها.