الصحة العالمية: نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال باليمن

اليمن / الخليج 365
حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن نقص التمويل يهدد حياة ملايين الأطفال في اليمن.
وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر، إن نقص التمويل يعيقها عن تقديم الدعم المنقذ للحياة.
وشددت على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح في اليمن.
وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في البلاد.
ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي أوبئة وأمراض، وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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