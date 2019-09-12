مسقط / الخليج 365 أعلنت سلطنة عمان، الخميس، إنقاذ 7 أشخاص على متن مركب صيد إيراني، جنوب شرقي البلاد. ووفق وكالة الأنباء العمانية، "قام مركز الأمن البحري، بالتنسيق مع مركز عمليات شرطة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، بعملية إنقاذ لطاقم بوم صيد إيراني". ويضم الطاقم 7 أشخاص، إذ تعرض مركبهم لعطل فني على بعد 5 أميال بحرية من أحد الموانئ، جنوب شرقي السلطنة، بحسب المصدر ذاته الذي لم يشر الى مصيرهم بعد إنقاذهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان.. إنقاذ 7 أشخاص على متن مركب صيد إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.