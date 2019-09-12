تونس.. مرشح الرئاسة "القروي" يضرب عن الطعام داخل محبسه

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قال رضا بالحاج، محامي مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، إن موكله دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بممارسة حقه الانتخابي الأحد.



وأضاف بالحاج في تصريح خاص للأناضول، الخميس، "كنت في زيارة للمرشح (عن حزب قلب تونس) نبيل القروي في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، معنوياته مرتفعة وأعلمني أنه دخل إضرابا عن الطعام للمطالبة بممارسة حقه في الانتخاب الأحد المقبل".



وتابع بالحاج: "نعتبر أن القروي موقوف ظلما، وأنه وقع حرمانه من جميع حقوقه كمترشح للرئاسة وهو غير مستعد للتفريط في حقه".



وفي سياق آخر، أكّد بالحاج أنه في حال مرور القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات فإن القضاء سيترك سبيله لأنه ليس من مصلحة البلاد بقاؤه في السّجن.



وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أوقفت وزارة الداخلية "القروي" وأودعته سجن المرناقية بالعاصمة، "تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه وشقيقه غازي، بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال".



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يشار أنّ جمعية القضاة التونسيين، دعت في أكثر من مرّة الجهات القضائية، لكشف اللثام عن الملفات المتعلقة بإصدار مذكرة توقيف بحق القروي، لوقف الجدل حول مشروعية وقانونية الإجراء الذي يمس نزاهة القضاة.



وتتواصل في تونس الحملة الانتخابية التي انطلقت في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه.

وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.

وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حسب هيئة الانتخابات.

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