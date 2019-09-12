تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" بغارة تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت القوات التركية من تحييد إرهاببين اثنين من منظمة "بي كا كا" في إطار عملية "المخلب-3" الجارية بشمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن عملية "المخلب-3"، تسير بنجاح، وأن الإرهابيين ، تم تحييدهم عبر غارة جوية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية المخلب-2 في 13 يوليو/ تموز الماضي ثم المخلب-3 في 24 أغسطس/ آب الماضي.

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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