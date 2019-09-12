العراق.. عمار الحكيم يرفض نية إسرائيل ضم أراض عربية

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

رفض رئيس "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم، الخميس، المساعي الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضٍ عربية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن استنكارنا ورفضنا القاطع للمساعي الصهيونية الرامية إلى وضع اليد على أراض عربية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن، ونعدها خطوة تندرج في إطار توسعة الاحتلال لترسيخ سياسة الأمر الواقع وقضم المزيد من المساحات".

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته فرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.

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وطالب الحكيم "الأنظمة الإسلامية والعربية بعدم التهاون إزاء ما يحدث، وأن تتخذ موقفا موحدا لرفض هذه التجاوزات".

كما دعاها لأن "تحمل العصبة الأممية بمجلس أمنها ومنظمتها الدولية، على إدانة هكذا تصرفات تضرب الأعراف والمواثيق المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي عرض الجدار".

ويمتلك "تيار الحكمة" المعارض، 19 مقعدا في البرلمان من أصل 329 نائبا، ويتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل تشكيل الحكومة المقبلة، بغية الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.