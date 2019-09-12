تشاووش أوغلو يبحث الملف الليبي مع نظيره الفرنسي

أنقرة/ رحل دميرجي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الملف الليبي وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاووش أوغلو اليوم مع لودريان، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية للأناضول.

وأشارت المصادر أن الوزيرين تناولا في الاتصال ملف الأزمة الليبية وعددًا من القضايا الإقليمية.

وأوضحت المصادر أن تشاووش أوغلو تباحث هاتفيًّا مع نظيره الياباني أيضًا تارو كونو، دون تقديم معلومات عن فحوى المحادثات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.