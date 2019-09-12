"ي ب ك" الإرهابي يواصل وجوده على الحدود السورية التركية

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شانلي أورفة/ الخليج 365
يواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وجوده في المناطق المتاخمة للحدود التركية رغم الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة وتركيا لإنشاء المنطقة الآمنة في شرق الفرات بسوريا.
ومن الملاحظ أن أعلام التنظيم ما تزال مرفوعة في المناطق التي يسيطر عليها إرهابيوه، رغم بدء تركيا والولايات المتحدة خطوات إنشاء المنطقة الآمنة.
ويسيطر التنظيم الإرهابي على مدن مثل رأس العين وعين العرب والقامشلي وتل أبيض الواقعة في منطقة تمتد على مساحة 400 كم تقريبًا شرق الفرات.
- التنظيم يحفر خنادق وأنفاق في المنطقة
ويمكن رؤية أعلام التنظيم المعلقة من جانب إرهابييه على الخط الحدودي في مدن تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين العرب.
وبالإمكان ملاحظة الخنادق التي حفرها التنظيم ومرابض الأسلحة على أسطح الأبينة والمرتفعات، من الحدود التركية.
ويرفع التنظيم أعلامه في نقاط المراقبة التابعة له في تل خلف الواقعة على بعد 4 كم من رأس العين.
ويلجأ التنظيم الإرهابي إلى إشعال حرائق في بعض المناطق من حيث لآخر كي يمنع الدخان الكثيف الطائرات المسيرة من التقاط مشاهد للمناطق المذكورة.
كما يواصل حفر الأنفاق وإعداد المواقع العسكرية بواسطة معدات البناء في مدينة القامشلي.
وبحسب ما ذكرته مصادر محلية سورية للأناضول فإن التنظيم يحفر الخنادق ويبني تحضينات في المنطقة، ويجبر المدنيين في المنطقة بقوة السلاح على تنظيم مظاهرات مناهضة لتركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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