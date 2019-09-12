#وزارة_الداخلية تبدأ يوم الأحد المقبل في استقبال طلبات القبول والتسجيل بـ #قوات_أمن_المنشآت على رتبة ( جندي ) الخليج - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة ( جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 / 1 / 1441 هـ الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ الساعة العاشرة صباحاً على الرابط التالي : www.jobs.sa . 12/09/2019 5:11 م لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/274656.html

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