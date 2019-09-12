Advertisements Advertisements

بماذا عاقبت شركة فيسبوك رئيس وزراء إسرائيل بعد تدوينة تحريضية

الخميس 12 سبتمبر 2019

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

منعت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتنياهو، من التراسل الإلكتروني عبر الشبكة لمدة 24 ساعة بعد نشر تدوينة تحريضية ضد المواطنين العرب.



وجاء في التدوينة التي نُشرت على حساب نتنياهو، الأربعاء، "العرب يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا ونساءً ورجال".

وتنصل "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، من التدوينة التي روَجت للتصويت للحزب وليس لحزب "أزرق أبيض" المنافس، زاعما أنها نُشرت من قبل تقني غير مخول ودون موافقة رئيس الوزراء نفسه وتم إزالتها من الموقع.

Advertisements

وأكدت فيسبوك أنه " تم اتخاذ الإجراء بعد تحديد أن المحتوى ينتهك سياسته بشأن خطاب الكراهية"، محذرة من أن" المزيد من الانتهاكات ستتم مواجهتها من خلال اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة".

من جانبها، أعلنت القائمة العربية المشتركة أنه فور نشر التدوينة التحريضية "توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة إلى ممثلي شركة فيسبوك في البلاد وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو"

وتابعت في بيان: "أعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة، تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الشبكة لمخالفته قوانين الموقع".

بدوره قال النائب عودة: "توجهنا بالأمس مباشرةً وعلى الفور إلى شركة فيسبوك لتوقف منصة التحريض الدّموي ضد جمهورنا".

واستطرد: "انتصرنا على قانون الكاميرات، وشعبنا سينتصر على نتنياهو وسوف يُسقط حكومته في الصناديق يوم 17 (سبتمبر)، هذا هو التأثير".