إصابة مدنيين في غارات للتحالف على صعدة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن غارتين على منطقة بكيل في مديرية رازح غرب صعدة، أسفرتا عن إصابة رجل وامرأة وإلحاق أضرار في المنازل.
وأضافت: "إن التحالف استهدف بـ 4 غارات جوية مماثلة مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وشن 3 غارات أخرى على مناطق القد وبني معين والحجلة في مديرية رازح غرب صعدة، وقصف بغارتين منطقة النعاشوة في مديرية حيدان جنوب غربي المحافظة."
وأشارت إلى تنفيذ الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدا الواقعتين على الشريط الحدودي غرب صعدة، ما أدى الى إصابة امرأة وطفلة بجروح خطيرة وإلحاق أضرار مادية.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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