الملك سلمان للرئيس عباس: الإعلان الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية باطل

رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "أكد العاهل السعودي أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ".

وأكد سلمان أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.

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وقال الملك سلمان للرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

من جانبه شكر عباس، القيادة السعودية على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها .

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كما شكر عباس الملك سلمان على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة خلال أيام لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس: "لن ننسى أبدا موقفكم في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي نعتز بها، وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه".

وكانت السعودية قد دعت لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي خلال الأيام المقبلة ردا على إعلان نتيناهو خلال حملته الانتخابية نيته ضم عدد من المناطق الفلسطينية التي تقع في حدود عام 1967 والتي تعد محتلة وفق القانون الدولي.