وكالة: الحكم بسجن ابنة الملك سلمان 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ

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ووفقا لوكالة "رويترز"، تحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/أيلول 2016.
© REUTERS / Faisal Al Nasser
وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لـ 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولارا).
ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة، كما صدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.
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