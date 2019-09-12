دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fujifilm تقدم كاميرة X-A7 بميزة تسجيل فيديو 4K وسعر 700 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Fujifilm عن كاميرة X-A7 التي تدعم المبتدئين بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، والتي تنطلق إلى الأسواق في 24 من أكتوبر بسعر 700 دولار.

تأتي كاميرة X-A7 من Fujifilm اليوم بترقية جديدة في المواصفات عن الإصدار السابق X-A5، حيث تضم مستشعر CMOS بدقة 24.2 ميجا بيكسل، وتحسينات 8.5 مرات أفضل في تقنية إكتشاف وتحديد الوجه عن الإصدار السابق.

كما تأتي كاميرة X-A7 بميزة التركيز التلقائي السريع مع تقنية إكتشاف الوجه بآداء سريع، بينما تدعم الكاميرة التصوير المستمر عند 6 إطار في الثانية فقط.

ويمكن لكاميرة X-A7 أن تدعم المستخدم في تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وهي ترقية جديدة عن الإصدار السابق الذي دعم تسجيل 4K عند 15 إطار في الثانية فقط.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، مع حساسية ISO تصل إلى 100-12,800، مع إمكانية توسيع حساسية ISO إلى 25600.

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وفي تصميم الكاميرة الخارجي تقدم Fujifilm كاميرة X-A7 بتصميم صغير الحجم ووزن 455 جرام، كما تضم عدسات متصلة لذا يمكن لتصميم الكاميرة بشكل عام أن يدعم التنقل السريع والرحلات.

كاميرة X-A7 تضم أيضاً شاشة بخاصية اللمس، يمكن أن تدعم المستخدم في تصوير السليفي بشكل أفضل، مع دعم مختلف فئات التصوير، كما تدعم الشاشة ضبط إعدادات الكاميرة نظراً لعدم إحتواء الكاميرة على الكثير من الأزرار للتحكم في الإعدادات، حيث يمكن عن طريق الشاشة ضبط السطوع، ومؤثرات الكاميرة.

ومن المقرر أن تتوفر كاميرة المبتدئين X-A7 من Fujifilm بسعر 700 دولار، على أن تصل إلى سوق الولايات المتحدة في 24 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع Fujifilm تقدم كاميرة X-A7 بميزة تسجيل فيديو 4K وسعر 700 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.