ترامب يخطط لمنع السجائر الإليكترونية ذات النكهات المختلفة عن التبغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستقوم بمنع بعض أنواع السجائر الإليكترونية ذات النكهات المختلفة، وذلك بعد الجدل الذي شهدته البلاد إثر علاقتها بوفاة بعض المدخنين.

وقال ترامب للصحفيين "السجائر الإليكترونية أصبحت مشكلة جديدة ينبغي مواجهتها خاصة في أوساط الأطفال".

وأكد وزير الصحة ألكس أزار أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لمنع تداول جميع أنواع السجائر الإليكترونية امختلفة النكهات في الأسواق الأمريكية.

وسجلت 33 ولاية أمريكية 6 حالات وفاة و 450 حالة اعتلال في الرئتين مرتبطة جميعا بالسجائر الإليكترونية ذات النكهات المختلفة عن نكهة التبغ.

وحسب السجلات، فإن أغلب الحالات المسجلة تقل أعمارها عن 19 عاما.

وكانت ولاية ميتشغان أول الولايات إقداما على منع هذه الأنواع من السجائر الشهر الجاري.

وكان أزار قد أعلن الأربعاء بعد لقاء ترامب في البيت الأبيض أن إدارة الأغذية والمخدرات في وزارة الصحة الأمريكية ستستغرق بضع أسابيع لإعلان التعليمات الجديدة بخصوص السجائر الإليكترونية.

وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات أكثر شدة لو اتضح لها أن الأطفال يتعرضون عمدا لمحاولات الاجتذاب لتدخين السجائر الإليكترونية.

وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب قد غردت على حسابها على موقع تويتر قائلة "أشعر بقلق عميق من تفشي وباء السجائر الإليكترونية بين أطفالنا".

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وكانت ميلانيا حاضرة في اجتماع زوجها ووزير الصحة الأربعاء في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين بعد الاجتماع إن إدارته ستتخذ إجراءات قوية لحماية "الأطفال الأبرياء" وبينهم إبنه بارون البالغ من العمر 13 عاما.

وأضاف "لا يمكن أن نترك مواطنينا يتعرضون لهذا المرض ولا نستطيع أن نرى شبابنا عرضة لهذه الآثار".

وواصل ترامب قائلا "هكذا وجدت السيدة الأولى نفسها معنية بهذا الملف لأن لها إبنا وسيما وشابا وهي تشعر بالقلق الشديد حيال ذلك".

وأضاف "لقد اطلعت عليه- القانون الجديد- وقرأناه سويا، كما يطالعه الكثيرون، لكن الناس يموتون جراء التدخين الإليكتروني لذلك يجب أن نكون حريصين". © Getty Images

وأعرب ترامب عن أمله في أن يجعل القانون الجديد الآباء أكثر صرامة مع أبنائهم عندما يدخنون السجائر الإليكترونية.

وتعرض منتجو السجائر الإليكترونية ذات النكهات المختلفة مثل شركة (جال) لاتهامات بتعمد جذب الأطفال للتدخين الإليكتروني بشكل إدماني عبر صنع نكهات مثل القرفة والمانغو والقشدة.

وكانت الشركة التي تحظى بنصيب الأسد من سوق السجائر الإليكترونية قد أوقفت بيع هذه المنتجات العام الماضي للتقليل من الغضب المجتمعي المتزايد نحوها.