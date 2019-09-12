دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كانت شركة HTC قد كشفت في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES عن خوذة الواقع الافتراضي التي تحتاج للوصل مع الكمبيوتر Vive Cosmos VR واليوم لدينا موعد إطلاقها في الأسواق وسعر بيعها.

Vive Cosmos VR لا تحتاج إلى حساسات إضافية وتستخدم وحدات التحكم الخاصة بها لإعطاء أفضل تتبع وتحكم مع شاشة LCD بدقة مجمعة 2880*1700 بكسل أي أعلى دقة بنحو Vive من أول جيل و110 درجة حرية حركة ومعدل تحديث 90 هرتز ما يجعلها مثالية للألعاب.

تتميز الخوذة بإمكانية رفعها عن الوجه بدون الحاجة لإزالتها بالكامل وذلك للحصول على فترة استراحة قصيرة والعودة للعب.

مع أن الخوذة معدة للتوصيل مع الحواسب الشخصية، لكن HTC كانت قد ألمحت في وقت سابق إمكانية وصلها بالهاتف الذكي، واليوم أطلقت وضعية تتبع خارجية تتيح حرية حركة وتتبع على مدار 360 درجة.

وتعد هذه أول خوذة واقع افتراضي تصدرها HTC وتدعم نظام الواقع الافتراضي Vive Reality System بدلاً من SteamVR وذلك بعد تطويره.

مع الخوذة سماعات صوت ستيريو وهناك منفذ USB 3.0 وDisplayPort 1.2 للتوصيل مع الحاسب.

أخيراً ستتاح الخوذة للشراء بدءاً من 3 اكتوبر المقبل بسعر 699 دولار.

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التدوينة HTC تكشف عن سعر وموعد إطلاق خوذة الواقع الافتراضي Vive Cosmos VR ظهرت أولاً على عالم التقنية.