شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يصوت "الاثنين" على "التبرع بالأعضاء البشرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف مجلس الشورى السعودى، يوم الاثنين القادم، جلساته بعد انتهاء إجازة أعضائه، وذلك بعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين.

و وفقا لموقع "عكاظ" السعودى يصوت المجلس، على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن مشروع النظام فى جلسة ماضية .

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ويهدف مشروع النظام، المكون من ثمان وعشرين مادة، إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.