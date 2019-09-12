شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى يدخل إضرابا عن الطعام فى محبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محام لرويترز اليوم الخميس، إن رجل الإعلام التونسى نبيل القروى والمرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة التى تجرى يوم الأحد المقبل بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات للسماح له بالتصويت.

والقروي، 56 عاما، هو مالك تلفزيون نسمة الخاص، وواحد من أبرز المرشحين فى الانتخابات. واعتقلته السلطات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة التهرب الضريبى وغسل الأموال.

وقال رضا بلحاج محامى القروى لرويترز "القروى دخل فى إضراب جوع مفتوح منذ أمس الاربعاء للمطالبة بحقه فى الانتخاب يوم الاحد"، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من السلطات.

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وستنظر محكمة استئناف غدا الجمعة طلب القروى الإفراج عنه لحين صدور حكم نهائى فى القضية، والقروى من بين 26 مرشحا يتنافسون فى السباق الرئاسى الذى تنعقد جولته الأولى يوم الاحد المقبل.

ومنافس القروى الرئيسى هو رئيس الوزراء يوسف الشاهد. ومن المرشحين الآخرين وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى والرئيس السابق منصف المرزوقى وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة الإسلامي.