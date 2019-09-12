شكرا لقرائتكم خبر عن كندة المعاوى طفلة سعودية تحقق بطولات عالمية بالتايكوندو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت طفلة سعودية، إنجازات محلية وعالمية فى لعبة "التايكوندو"، ونالت فى أكتوبر من العام الماضى كأس البطولة لحصولها على المركز الأول على مستوى اتحاد وسط أميركا، التى أقيمت فى مدينة أتلانتا بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا 8 ولايات أميركية".



الطفلة السعودية و بحوزتها الجوائز

و وفقا لموقع العربية، تبلغ الطفلة كندة المعاوى 8 أعوام، وتعتبر أصغر لاعبة سعودية، وأوضح والدها خالد ، أن "ابنتى كندة تحب رياضة التايكوندو منذ كانت فى الخامسة من عمرها، بسبب عشقها لمشاهدة الرسوم المتحركة".



الطفلة كندة المعاوى بطلة التايكوندو مع مدربها

ويضيف، "وعلى إثرها قمنا بإشراكها فى نوادٍ متخصصة، وبدأت فى الحزام الأبيض، وتدربت وشاركت فى العديد من البطولات بدعم من أسرتها المبتعثين للدراسة فى أميركا، بعدها توالت الإنجازات وحصلت على كأس البطولة لفئتها العمرية متفوقة على 35 متسابقاً".

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الطفلة كندة المعاوى

وأضاف خالد، أن آخر بطولة حققتها ابنته كندة، عندما خطفت المركز الأول وفازت بكأس بطولة اتحاد شمال شرق أميركا والمقامة فى مدينة شيكاغو، ليضاف هذا الإنجاز إلى حزمة بطولات خاضتها، متطلعة إلى رفع علم الوطن فى البطولات القادمة فى أميركا والمحافل الدولية الأخرى، فى حين تستعد كندة للمشاركة أيضاً فى بطولة اتحاد ولاية ألينوي.



كندة المعاوى وسط زملائها بالتدريب

وقال: "بدأت ابنتى فى رياضة التايكوندو عام 2015 فى ولاية تنيسى بمدرسة Taekwondo، فكانت المشاركة الأولى والرسمية لها عام 2017 فى بطولة اتحاد وسط أميركا، وشهدت مشاركة 8 ولايات، وكان مقر البطولة فى أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وحصلت على المركز الأول فى بطولة اتحاد وسط أميركا".

وتابع خالد، ثم انتقلت إلى شيكاغو لظروف والديها الدراسية، واشتركت فى مدرسة Lee Soo Taekwondo فى شيكاغو، وكانت لها مشاركة ثانية فى مدينة كاربنديل بولاية إلينوى فى أبريل 2018 ضمن بطولة التصفيات على مستوى ولاية إلينوي، وأحرزت المركز الأول، وبذلك تأهلت إلى بطولة اتحاد شمال شرق أميركا 2018، بينما تمكنت من المشاركة الثالثة فى بطولة اتحاد شمال شرق أميركا فى أكتوبر 2018، وأحرزت الميدالية الذهبية وكأس البطولة".