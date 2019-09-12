شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاء الجمهورية" اللبنانى يدعو لعدم تفرد حزب الله بأى قرار سيادى وفقا لأجندة إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسى لبنانى برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أهمية عدم ترك "حزب الله" يتفرد بأى قرار سيادى لبنانى وفقا لأجندة الحزب الإقليمية المرتبطة بما يدور فى منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بطرح الأمور الخلافية للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء، لا سيما مسألة تولى الجيش اللبنانى الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مع تحديد الكيفية والتوقيت.

واستنكر لقاء الجمهورية - فى ختام اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان - قيام حزب مسلح (حزب الله) برسم سياسة الدولة، مع عدم وجود رد من قبل القائمين على أعباء السياسة العامة بحكم الدستور.

وأشار المجتمعون إلى أن مسألة العقوبات الأمريكية على أى فرد أو جماعة أو مصرف فى لبنان، يجب أن تخضع، وبصورة حصرية، للمناقشة فى مجلس الوزراء والسبل الدبلوماسية فقط.