شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يبدأ زيارة إلى جوبا لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، زيارة إلى جنوب السودان، تستمر يومين، تُركز على بحث العلاقات الثنائية، وملف السلام فى السودان.

ووصل حمدوك إلى جوبا، على رأس وفد يضم 4 وزراء هم وزراء الخارجية أسماء محمد عبد الله، والداخلية الفريق شرطة الطريفى إدريس، والتجارة والصناعة مدنى عباس مدنى، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم .

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وتعد تلك الزيارة هى الخارجية الأولى لرئيس وزراء السودان، منذ توليه مهام منصبه، الشهر الماضى .

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن مباحثات حمدوك فى جوبا، ستركز على العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب إحلال السلام فى السودان.