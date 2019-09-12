شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكيات تغرمك 1000 دينار فى الكويت تعرف عليها × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد المطيرى باقتراح بقانون، بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام، يلزم المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة فى المجتمع الكويتى، ويتضمن القانون المقترح تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة فى حالة العود.

السلوكيات التى تستوجب العقاب اذا قمت بها فى الأماكن العامة

1. الظهور بزى يحمل صوراً أو عبارات مسيئة للذوق والآداب.

2. التلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة.

3. التنقل بملابس داخلية (بيجامة النوم).

4. الكتابة أو الرسم على جدران من دون تصريح رسمي.

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5. رفع صوت الموسيقى.

6. إطلاق عبارات عنصرية على الغير.

7. استغلال الأطفال والنساء فى أنشطة تسبب خطراً.

8. التعدى على حق الغير فى الطوابير والخدمات.

9. تصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب.

10. وضع ملصقات إعلانية على منازل وجدران عمومية وخاصة من دون إذن.

11. البصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات فى الطرقات.